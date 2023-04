Buren verhinderen dat keukenbrand verder uitbreidt

Dankzij de snelle reactie van enkele buren bleef een brand in een appartementsgebouw aan de Baronstraat in Emelgem vrijdagavond beperkt tot de keuken. “Ik heb erg goede buren. Dit kon veel erger afgelopen zijn”, zegt bewoonster Latoya Manuel, die samen met haar 3-jarig zoontje Justus in haar flat was toen de brand uitbrak.

Latoya Manuel, die sinds vier jaar in een flat op de eerste verdieping van een appartementsgebouw in de Baronstraat woont, merkte vrijdag problemen aan de elektriciteit en het water in haar appartement. Terwijl ze in haar berging zocht naar wat er precies verkeerd liep, ontstond in haar keuken een brand. Een isomobak, die zich nabij het fornuis bevond, stond plots in brand.

“Sinds corona ruik ik niets meer”, zegt Latoya. “Er hangt wel een rookmelder in de gang van mijn appartement, maar niet in de keuken. Ik merkte de brand dan ook niet op.” Gelukkig was ook de kleine Justus aanwezig. Hij besefte dat er iets aan de hand en verwittigde zijn mama. Ze probeerde met enkele doekjes het vuur te blussen, maar slaagde daar niet in.

Met handdoek en poederblusser

Gelukkig snelden onmiddellijk enkele andere bewoners van het appartementsgebouw toe om de vrouw en haar zoontje te helpen. Lisa Coene, die op dezelfde verdieping woont, was er als eerste. “De vrouw was in paniek. Ik heb haar onmiddellijk gezegd dat ze naar buiten moest. Met een handdoek kreeg ik het vuur snel onder controle”, zegt Lisa, die snel en moedig handelde.

Ondertussen kwam Jan Van Den Bossche, een andere bewoner van het appartementsgebouw, met een poederblusser aangelopen, waarmee hij de brand helemaal bluste.

Dankbaar

De brandweer snelde enkele minuten later nog toe, maar moest uiteindelijk niet ingrijpen. Dankzij de alerte reactie van de bewoners was alle gevaar geweken. De schade aan de keuken is aanzienlijk, maar Latoya en haar zoontje kunnen in hun flat blijven wonen. Latoya is haar buren erg dankbaar. “Dit kon veel erger afgelopen zijn. Nu blijft de schade beperkt tot de keuken. Ja, een goede buur is beter dan een verre vriend.”