Brugse brandweermannen redden hond uit vlammenzee en reanimeren hem

Woensdagmorgen even na 08.00 uur is brand uitgebroken in een dakappartement in de Dudzeelse Steenweg in Brugge. Toen de brandweer het appartement op de derde verdieping binnen gingen, waren de bewoners niet thuis.

Enkel de hond des huizes was aanwezig, die had zich in de slaapkamer verstopt maar de verstikkende rook was het dier bijna fataal geworden.

Hartstilstand

De brandweer kon het dier in eerste instantie op het balkon in de frisse lucht leggen maar het dier bleek geen hartslag meer te hebben.

De brandweermannen begonnen onmiddellijk met hartmassage en dienden het dier zuurstof toe. Na enkele minuten kwam de hartslag weer op gang en leek het dier het te gaan halen.

De brand zelf ontstond in de keuken van het appartement en zorgde voor heel wat schade. Het is dan ook onbewoonbaar. Tijdens de bluswerken was de Dudzeelse Steenweg afgesloten voor het autoverkeer.