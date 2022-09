Bruggeling in rolstoel sterft tijdens brand in godshuisje

De 66-jarige Bruggeling Hendrik Derocker is donderdagmorgen overleden, toen er brand uitbrak in zijn godshuisje in de Kammakersstraat in West-Brugge. Hij zat in een rolstoel en raakte niet tijdig buiten.

“Ik zag samen met mijn Congolese buurman Sonny omstreeks 7.30 uur, toen ik mijn vuilniszak buiten zette, dat er rook uit Hendriks woning kwam”, getuigt buurvrouw Anouchka Druwel. “Sonny heeft meteen de hulpdiensten verwittigd. We zijn moeten wegspringen, toen het glas uit de ramen van de benedenverdieping explodeerde.”

“Ik heb zo’n spijt dat we Hendrik niet meer hebben kunnen redden. Voor de thuisverpleging had hij naast zijn voordeur een sleutelbakje, dat je enkel open krijgt als je de geheime cijfercode kent. Maar die ken ik jammer genoeg niet”, zucht Anouchka.

Volgens Julien Poppe, die ook een huisje in het godshuizenbeluik ‘Marius Voet’ in de Kammakersstraat betrekt, had zijn overleden buurman nauwelijks contact met de buurt: “Hendrik woonde hier nog maar twee jaar. Eén van zijn benen was geamputeerd wegens suikerziekte. Hij had een tijdlang een vriendin, maar die is twee weken geleden met pak en zak vertrokken. Wegens zijn beperking kwam hij zijn huis niet uit. Hij was een beetje een zonderling, die zich afzonderde. Hij kreeg wel, net als ik, elke dag verzorging van een thuisverpleger. Wim is donderdagmorgen nog eerst bij mij en dan bij Hendrik langs geweest.”

Sigaret

Een half uur na het vertrek van de verpleegkundige moet de brand ontstaan zijn. Voorlopig tast de brandweer in het ongewisse over de oorzaak van de vuurhaard. Naar verluidt was Hendrik Derocker een verstokte roker. Heeft een sigaret het drama veroorzaakt?

De schade aan de eeuwenoude sociale woning is groot. Het godshuis ‘Marius Voet’ dankt zijn naam aan een 17de-eeuwse schepen en burgemeester van het Brugse Vrije. Marius Voet (1613-1685) kocht en verbouwde een woning die hij ter beschikking stelde van arme blinden.

Donderdagochtend was de wetsdokter nog bezig met een lijkschouwing, om de precieze doodsoorzaak na te gaan. Het slachtoffer laat drie zussen na, van wie er twee in Blankenberge wonen. Zijn Brugse zus bracht hem volgens de buren dagelijks een bezoekje. Aan de familie biedt onze redactie haar oprechte deelneming aan.