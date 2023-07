Bromfiets veroorzaakt brand bij basisschool in Zeebrugge: brandweer heeft situatie wel snel onder controle

Donderdagmorgen even voor 7 uur is brand uitgebroken in de lokalen van de basisschool in de Ploegstraat in Zeebrugge. De brand ging gepaard met nogal wat rookontwikkeling.

De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De brand ontstond op het gelijkvloers ter hoogte van een bromfiets die er stond. Hoe de bromfiets precies vuur vatte, wordt onderzocht. De schade valt mee, al is er wel rook en waterschade. Voor zover bekend was er niemand in de gebouwen aanwezig toen de brand uitbrak.