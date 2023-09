Bromfiets van Kurt (20) brandt bij eerste keer starten al meteen uit: “Vlammen schoten tot een meter hoog uit. Gelukkig kon ik nog snel wegspringen”

De 20-jarige Kurt Defever uit de Troetelarestraat uit Vladslo, bij Diksmuide, liep vrijdagmiddag de schrik van zijn leven op toen hij zijn nieuwe bromfiets wilde starten. “Meteen nadat ik die in gang zette, schoten er vlammen tot een meter hoog uit”, zegt Kurt, die snel weg kon springen. Hij had de brommer pas van gisteren, donderdag, in zijn bezit. “Ik ga nu navragen aan de vorige eigenaars of ze wisten dat er iets kapot aan was.”

De brandweer van Diksmuide werd vrijdagmiddag om 13.30 uur opgeroepen voor een uitslaande brand van een motorfiets in de Troetelarestraat in Vladslo. De tweewieler was er in brand gevlogen vlakbij een huis en er werd gevreesd voor overslag. Dat kon gelukkig door de brandweer vermeden worden. De bromfiets brandde wel volledig uit en ook het gras rond de woning liep brandschade op.

Eigenaar Kurt Defever zat op de tweewieler toen de brand uitbrak. “Ik had de brommer net gestart”, zegt Kurt. “Meteen schoten er vlammen tot een meter hoog uit. Gelukkig kon ik snel wegspringen, maar een bluspoging met een brandblusser haalde weinig uit. De vlammen bleven komen. Daarna kwam de brandweer langs. Vermoedelijk is er een kortsluiting ontstaan ter hoogte van de brandstoftank. De brommer heb ik pas gisteren gekocht, voor ongeveer 1.000 euro. Het is een Peugeot van nog geen twee jaar oud. Het kan niet anders of er was al iets aan kapot en dat hebben de vorige eigenaars dan verzwegen. Ik contacteerde hen in de hoop mijn geld terug te krijgen, maar ze laten niets meer weten.” (JH)