Brandweerman redt kat uit appartementsbrand in Brugge

Vrijdagmiddag even voor 15 uur brak brand uit in een appartement op de derde verdieping op de Vrijdagmarkt in Brugge. De brand die ontstond aan de elektriciteitskast van het appartement zorgde voor heel wat rook in de woning.

De bewoners konden tijdig hun woont verlaten en werden samen met hun hond opgevangen in een nabijgelegen hotel. De brandweer had de situatie snel onder controle maar toch is het appartement onbewoonbaar door de rookschade. Brandweerman Dimitrie De Vriese kon in het met rook gevulde appartement één van de twee huispoezen redden.

De tweede koos het hazenpad. Het onfortuinlijk beestje kreeg in de ambulance zuurstof toegediend om wat te bekomen van de rook. Het werd met de beste zorgen omringd en stelde het na een kwartier al beter. Het onderliggende appartement werd door de brandweer verlucht maar liep verder geen schade op.