Brandweerman op rust slaat alarm: “Ik kon ruiken dat er een schoorsteenbrand was”

Een alerte brandweerman op rust merkte dinsdagnamiddag een schoorsteenbrand op in de Tuinwijk in Meulebeke. De bewoonster was net vertrokken maar de haard brandde nog. “Ik rook meteen dat het een schoorsteenbrand was”, aldus voormalig brandweerman Dirk Vanluchene (65).

Dirk was 45 jaar lid van de brandweerpost Meulebeke en woont op een boogscheut van de plek van de brand. De ex-adjudant was dinsdag rond 16.15 uur zijn auto aan het wassen toen hij een voor hem erg kenmerkende geur rook. “Ik rook die typische, bittere roetgeur”, zegt Dirk. “Ik zag ook veel donkere rook.”

De bewoonster was niet thuis maar haar vader woonde vlakbij Dirk en had een sleutel. Samen gingen ze een kijkje nemen in de woning en snel werd duidelijk dat ze de brandweer moesten bellen.

Grote hitte

“De schoorsteen zat inderdaad van onder tot boven vol met roet en stond in brand”, zegt brandweerofficier van brandweerpost Ingelmunster Claude Mommerency. “De hitte was groot. We boorden een klein gaatje door de muur tot in de schoorsteen waardoor we konden blussen.”

De brandweer was lange tijd in de weer om het vuur op die manier te blussen, maar het risico dat de brand zou overslaan, bleef beperkt. (JF)