Brandweerman moet eigen trouwkostuum uit brand redden

Vrijdagavond werd de brandweer opgetrommeld voor een woningbrand in Wevelgem. Eenmaal ter plaatse kon één van de spuitgasten zijn eigen trouwkostuum uit de vuurhaard redden. “Een bizarre samenloop van omstandigheden maar ik zal nog altijd met mijn verloofde trouwen”, lachte de hulpverlener achteraf.

Een brand in een woning in de Wevelgemse Kloosterstraat, een oproep die vooral bij leden van het brandweerkorps niet echt als ongewoon te bestempelen is. Eenmaal ter plaatse kon de vuurhaard snel onder controle worden gebracht, met een defect aan een elektrisch toestel dat waarschijnlijk als boosdoener kan worden aangewezen.

Toch was de interventie voor één brandweerman er eentje die hij niet snel zal vergeten. “Toen we de woning binnen trokken, zag ik plots mijn trouwkostuum hangen. Het was echt zo’n moment waarop mijn brein overuren begon te draaien.” De man, die liever niet met naam in de krant verschijnt, bleef professioneel en klaarde de klus. “Eenmaal de officier het eindsignaal van de interventie gaf, ben ik toch nog eens naar dat kostuum gaan kijken. Jawel, het was zonder enige vorm van twijfel het mijne. We trouwen in juni en er moesten nog enkele retouches gebeuren dus gaf ik het aan een kleermaakster. Die zit blijkbaar volop in een verhuis en zo is mijn trouwpak hier in de woning terechtgekomen. Een speling van het lot, een toevalligheid maar wel eentje die voor altijd in mijn geheugen gegrift staat.”

Het kostuum kon worden gered en ook de schade in de woning kon binnen de perken worden gehouden. “Dus van het uitstellen of annuleren van het huwelijk is er geen sprake”, lacht de hulpverlener. “Ja, mijn pak ruikt wel hevig naar rook maar dat zal normaliter kunnen worden verholpen met enkele poetsbeurten.”