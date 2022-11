Zaterdagmorgen werd de brandweer van het korps van Veurne opgeroepen naar een kapsalon in de Ooststraat in Veurne.

Er was een begin van brand ontstaan in een zekeringskast van de zaak. De brandweer had de situatie snel onder controle en sloot de stroom af.

Gedurende de interventie was de winkelstraat korte tijd onderbroken. (José Tyteca)