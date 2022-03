Brandweerinterventie in Veurne

Zaterdagavond werd de brandweer van de post Veurne en Koksijde opgeroepen naar de Brugse Steenweg in de wijk Nieuwstad in Veurne. Er was een schouwbrand ontstaan wat nogal wat rook veroorzaakte. Ook werd een ziekenwagen ter plaatse gestuurd omdat er sprake was van een bewoner die onwel was geworden.

De brandweer controleerde de schoorsteen met de ladderwagen en deed ook een inspectie in de woning. Buiten op het dak kwam een buis uit de gemetselde schoorsteen waar nogal wat rook uitkwam maar vuur was er niet te zien. Wat de oorzaak van de rookontwikkeling was is nog niet bekend. (José Tyteca)