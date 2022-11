Even voor 15 uur liep bij de brandweer een melding binnen van een rokend voertuig in de Koning Boudewijnlaan in Assebroek-Brugge.

Eens aangekomen kon aan het voertuig, een Porsche, weinig rook of brand vastgesteld worden. De bestuurder was niet in de buurt van het voertuig. Na een controle werd de interventie beëindigd.