Brandweer Westhoek rukt uit voor rook van houtkachel

Brandweer Westhoek, posten Westouter en Poperinge, werd dinsdagavond rond kwart na negen opgeroepen voor een brand langs de Poperingestraat in Westouter. Passanten zagen een rooklaag hangen, konden daarbij een verbrande geur waarnemen en verwittigden de brandweer. Bij aankomst van de spuitgasten bleek er echter niets aan de hand. Doordat het windstil is, sloeg de rook van een houtkachel naar beneden en bleef laag hangen. De brandweer deed voor de zekerheid nog een controle van enkele schouwen in de straat, maar kon zonder ingrijpen terugkeren naar de kazerne. (DBI)