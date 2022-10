Brandweer vrijwaart peperdure oldtimers van brandschade

Ondanks de sterke rookontwikkeling en vlammen rond de elektriciteitskast, slaagde de brandweer er dinsdagmiddag toch in twee oldtimers van brandschade te vrijwaren tijdens een garagebrand in Knokke.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Even over 12 uur dinsdagmiddag is brand uitgebroken in een villa in de Magere Schorre in Knokke. De brand brak uit in de garage van de woning en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling.

De opgeroepen brandweer diende zich toegang tot de garage te verschaffen en deed dat door de garagedeur open te breken. Het blussen van de brand, die ter hoogte van de elektriciteitskast ontstond en woedde, verliep vlot. De brandweer kon uitbreiding vermijden en zo twee peperdure oldtimers, een Aston Martin en een Mercedes vrijwaren van brandschade.

Rookschade

Omdat bij de oproep gemeld werd dat er mogelijk nog een ouder persoon in de woning aanwezig kon zijn, werd de villa grondig doorzocht. Uiteindelijk werd niemand aangetroffen. De schade in de garage bleef beperkt tot de elektriciteitskast, wel is er veel rookschade, ook aan de oldtimers. Tijdens de bluswerken was de straat afgesloten voor alle verkeer. Niemand raakte gewond.