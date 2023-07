Dinsdagmiddag rond 17:30 is brand ontstaan in een afvalcontainer in de Kloosterstraat in Veldegem. Dat ging gepaard met nogal wat rookontwikkeling.

De opgeroepen brandweer had de brand in de container snel onder controle en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning een 10-tal meter verderop. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt tot de container. De juiste oorzaak van de brand wordt onderzocht.