Brandweer voorkomt erger bij tuinbrand in Knokke-Heist

Dinsdagavond rond half twaalf werden de bewoners van de Noordstraat en Moefe in Heist opgeschrikt door een luide knal.

Toen ze gingen kijken zagen ze dat een houtstapel in de tuin van één van de rijhuizen had vuur gevat. Bij de aankomst van de brandweer was het vuur reeds overgeslagen naar het tuinhuis. De brand had de brand echter snel onder controle en kon overslag naar de woningen voorkomen.

De schade bleef beperkt tot de tuin en een deel van het tuinhuis. Hoe de brand is ontstaan en of de knal verband houdt met de brand wordt onderzocht. Tijdens de bluswerken was de straat even afgesloten voor het autoverkeer maar dat leverde geen probleem op.