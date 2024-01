Vrijdagmiddag is in een villa in de Bakvoordestraat in Torhout een schouwbrand ontstaan.

De brandweer kwam ter plaatse met de ladderwagen en een autopomp en kon voorkomen dat de brand zou overslaan. Door de bluswerken werd de Bakvoordestraat in beide richtingen voor het autoverkeer afgesloten. Niemand raakte gewond.