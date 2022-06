Brandweer voorkomt erger bij brand op zeiljacht in Oostende

Dinsdagmiddag ontbrak er brand op een zeiljacht in het Oostendse Montgomerydok. De brandweer bluste het vuur met schuim. Niemand raakte bij de brand gewond.

Heel wat rookontwikkeling dinsdagmiddag ter hoogte van het Montgomerydok in de Oostendse jachthaven. Een jacht vatte er vuur om nog onbekende reden. Het gaat om een jacht van om en bij de tien meter lang. “De oorzaak van de brand is tot nu tot niet gekend”, zegt kapitein Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer. “Er was echter veel rookontwikkeling toen we ter plaatse kwamen.”

De brandweer kreeg de brand snel onder controle en bluste die met schuim. Het is dankzij de brandweer dat het schip niet verder is afgebrand of gezonken. “Ik kan echter verzekeren dat er in het schuim die door de brandweer wordt gebruikt geen PFAS meer aanwezig is. Het schuim is dan ook biologisch afbreekbaar”, aldus de brandweerkapitein.

Eens de Visserijsluizen terug werkzaam zijn, wordt het zeilschip naar de achterhaven gesleept en op de kant getrokken. Er vielen geen gewonden bij de brand. De eigenaar van het schip kwam ter plaatse.