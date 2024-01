Brandweer voorkomt erger bij brand in schrijnwerkerij in Proven

In een schrijnwerkerij ontstond zondagochtend een brand in het bedrijf. Het ging om een brand in de stockageplaats waaronder andere houtafval ligt. De brandweer kon met het snelle ingrijpen veel erger voorkomen maar in het bedrijf zelf is de rook- en roetschade wel aanzienlijk.

Het waren de mensen van de schrijnwerkerij en interieurzaak in de Couthoflaan in Proven (Poperinge) zelf die zondagochtend rond 9.25 uur verwittigd werd dat er iets loos was in het bedrijf. Het brandalarm ging immers af en bij aankomst bleek er flink wat rook in het bedrijf te hangen.

Het was evenwel eerst onduidelijk waar die vandaan kwam. De brandweer werd opgebeld voor een industriebrand en kwam massaal ter plaatse. Onder andere posten Zuid-Ijzer en Poperinge snelden ter plaatse.

Afvalbrand

Bij aankomst van de brandweer kon de oorzaak zelf snel gevonden worden. Er kon daarbij veel erger worden voorkomen. “In een aparte stockageplaats voor houtafval en ander afval was er brand uitgebroken”, zegt brandweerluitenant Daan Vandenbussche van post Zuid-Ijzer.

“Die stonden samen in die ruimte gestockeerd. In die ruimte was er brand uitgebroken. We konden dat vuur vrij snel blussen. De schade door de brand zelf is vrij beperkt tot die ruimte maar in het volledige bedrijf is er wel veel rook-en roetschade. We hebben het bedrijf een uur lang geventileerd om zoveel mogelijk van de rook weg te krijgen. Maar er zal nog stevig gepoetst moeten worden om de rest van het bedrijf terug te kunnen gebruiken.”

Na afloop van de brand werd nog de procedure vervuilde kledij gestart om de brandweerkleding op te halen.

(JH)