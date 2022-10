Brandweer voorkomt dat buitenbrand overslaat naar slaapkamer van huis in Oostduinkerke

In de Blauwe-Reigerstraat in Oostduinkerke ontstond afgelopen nacht een buitenbrand aan een woning. Die brand sloeg over op de luifel buiten en baande zijn weg naar boven. De brandweer kon echter voorkomen dat het dak vuur vatte of dat de brand oversloeg naar de slaapkamer. Het was een alerte buurman die toevallig wakker was die alarm sloeg.

Het vuur in de doodlopende Blauwe-Reigerstraat werd afgelopen nacht rond 4 uur opgemerkt. De twee bewoners van het huis mogen hun buurman dankbaar zijn. De man was op dat moment net thuisgekomen nadat hij toevallig even weg moest. Vlak voor hij weer zou slapen merkte hij buiten een oranje gloed op. Toen hij de brand bij zijn buren zag aarzelde hij geen seconde en verwittigde onmiddellijk de brandweer. Daarna maakte hij zijn buren wakker. Zij probeerden nog een bluspoging met emmers water te ondernemen maar dat lukte niet. De brandweer was snel ter plaatse om over te nemen.

Brand in slaapkamer voorkomen

“Waar het vuur precies ontstaan is, is onduidelijk”, zegt brandweerluitenant Rudy Baelen van post Oostduinkerke. “In ieder geval achteraan buiten de woning. Ofwel ontstond de brand in de buitenluifel waar spotjes ingewerkt zijn of ontstond er kortsluiting. Het is ook mogelijk dat de brand ontstond ter hoogte van de tuintafel die onder de luifel stond. In ieder geval ging het al om een ontwikkelde buitenbrand als wij ter plaatse kwamen. Dit had niet langer mogen duren. De brand was al overgegaan op de luifel zelf en tastte de dakbekleding aan. We moesten dakpannen wegnemen om te voorkomen dat dit zou evolueren tot een dakbrand of zijn weg zou vinden tot de slaapkamer.” Daardoor is het huis niet onbewoonbaar al is er wel behoorlijk wat rook- en roetschade binnen. De bewoners moesten zaterdag een ganse dag opruimen. Na de bluswerken ventileerde de brandweer nog het huis. (JH)