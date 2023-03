Brandweer Torhout moet oefeningen verlaten om schouwbrand te blussen

Het was een drukke zondagochtend voor de brandweer van Torhout. Terwijl ze op twee plaatsen een oefening hielden werden ze plots opgeroepen om een schouwbrand met veel rookontwikkeling te gaan bestrijden. Dus werd het nodige materiaal en de manschappen verzameld en verplaatsten die zich om de brand te blussen.

Op zondagochtend was de brandweer van Torhout op twee plaatsen een oefening aan het houden toen ze rond 9.20 uur melding kregen van een schouwbrand in de Nijlstraat. Die ging gepaard met een fikse rookontwikkeling in de wijk. “We waren bezig met een dubbele oefening”, zegt brandweerkapitein Matthieu Vanwalleghem. “Enerzijds oefenden we in het leegstaande financiëngebouw op een binnenbrandbestrijding. De locatie daar is geschikt met veel ruimtes en plaats. Anderzijds waren we aan het Hoge Water ook bezig met een oefening. Als er tijdens een oefening een interventie binnen komt is dat even vervelend. Want het materiaal dat nodig is voor de interventie moet snel opgekraamd worden en met de manschappen overgebracht worden. Dat is ook de reden waarom we bij de schouwbrand met twee officieren ter plaatse waren. Het ging om een klassieke schouwbrand met veel rookontwikkeling. Door de houtkachel vormde zich roetophoping in de schouw en dat vatte vuur. Eerst blusten we met water en daarna lieten we de bol naar beneden om het roet weg te halen. Schade in de woning was er niet.” De interventie kon snel afgerond worden. (JH)