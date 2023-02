Brandweer spuit schuimlaag op rieten dak na dakbrand in villa in Merkem

In de Kloostermolenstraat in Merkem is maandagmiddag rond 14 uur een dakbrand ontstaan in een fraai verbouwde villa. Het rieten dak vatte er plots vuur en dat zorgde voor grote vlammen. De brandweer had alles echter snel onder controle en legde een schuimlaag op het riet om heropflakkering te voorkomen.

Rond 14 uur merkte de bewoonster van de alleenstaande woning in de Kloostermolenstraat in Merkem (Houthulst) vlammen op in het dak. Het gaat om een rieten dak dat aan de voorzijde voor een deel in brand stond. Die vuurhaard situeerde zich ter hoogte van de schouw. De houtkachel in de woning was aan het branden waardoor het plausibel lijkt dat dat een vuurgenster uit de schouw oversloeg op de bovenzijde van het rieten dak en zo brand veroorzaakte. De oorzaak wordt echter nog onderzocht.

Schuimlaag

“Het ging om een dakbrand en het vuur was snel onder controle”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Met brandslangen van de eerst toegekomen autopomp konden de vlammen al geblust worden, waarna met de ladderwagen een inspectie van de schouw werd uitgevoerd. Daarna werd nog een schuimlaag op het dak gelegd.”

Die schuimlaag moet voorkomen dat de brand verder smeult in het riet en zo zal heropflakkeren. De schade aan het rieten dak is aanzienlijk maar het dak bleef zelf waterdicht. Er is dus geen schade in het huis en het huis blijft wel bewoonbaar. (JH)