Brandweer rukt uit voor zware uitslaande brand in appartementsgebouw, één bewoner ter controle naar ziekenhuis

In een appartementsgebouw in de Moorseelsesteenweg in Roeselare ontstond zaterdagavond een zware uitslaande brand. De brandweer kon door een snelle interventie voorkomen dat er schade was aan de ondergelegen woningen.

Zaterdagavond omstreeks 22.45 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in de Moorseelsesteenweg in Roeselare. Door een nog onbekende oorzaak is er een brand ontstaan in het appartement op de tweede verdieping, die snel uit de hand liep. De brandweer werd opgeroepen door de bewoners zelf, die bij aankomst van de brand al buiten stonden. De vlammen sloegen ook al door de ramen.

Door een snelle interventie van de brandweer, die de vlammen eerst van buitenaf bestreed en nadien van binnen in het gebouw, kon de schade beperkt blijven tot het appartement waar de brand ontstond. Dat appartement raakte wel volledig uitgebrand. De overige woningen leden ook wat waterschade. De bewoners bleven gelukkig allen ongedeerd, al werd één persoon wel ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. (CSD)