Brandweer rukt uit voor woningbrand maar kan niets vinden

De hulpdiensten rukten woensdag tegen de middag in groten getale uit naar een woning in de Duinhoekstraat in Adinkerke.

Een bewoner had daar rond 11.40 uur rook opgemerkt in de woning en belde de hulpdiensten op. Er werd geen risico genomen en de brandweer werd verwittigd voor een woningbrand.

“Daardoor kwam een volledige voertuigtrein ter plaatse vanuit de verschillende posten, als voor een woningbrand”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

“Eenmaal ter plaatse kon er niet echt iets aangetroffen worden. Mogelijk was de rook even afkomstig van een kookfornuis maar bij aankomst van de brandweer was er geen rook meer te bespeuren. Er werd nog nazicht gedaan maar de brandweer moest niet verder ingrijpen.”

De hulpdiensten konden dan ook snel terugkeren. (JH)