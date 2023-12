Brandweer rukt uit voor vermeende brand aan tiny house in B&B in Torhout

De brandweer moest maandagmiddag uitrukken na een melding van een brand aan een tiny house achteraan B&B La Vie En Rose in Torhout. Uiteindelijk kon alles snel opgelost worden met een emmer water.

Het waren de uitbaters van B&B La Vie En Rose in de Ieperse Heerweg in Torhout, op de grens met Kortemark, die om 14.20 uur opmerkten dat er iets niet pluis was op het domein. Er was immers rook te zien afkomstig uit een van de tiny houses in de tuin, met zicht op de weiden. Die constructies zijn gemaakt uit hout en er werd gevreesd voor een brand. De politie en de brandweerposten van Torhout en Kortemark snelden ter plaatse. Eenmaal aangekomen, bleek het gelukkig niet echt om een brand te gaan.

“Het probleem situeerde zich in een van de huisjes”, zegt brandweermajoor Filip Vlaeminck. “Die staan op een verhoog en onder het huis lopen elektriciteitskabels. Daar is een defect ontstaan, ofwel door slijtage ofwel door bijvoorbeeld een knaagdier. De defecte kabel zorgde voor een kortsluiting en dat gaf wat vonken en rook. De uitbaatster was er gelukkig snel bij en kon een emmer water over de kabel kappen zodat de vonken niet oversloegen op het huisje. Wijzelf deden nog een controle.”

Uiteindelijk leidden de vonken niet tot een effectieve brand en konden de hulpdiensten snel terugkeren. (JH)