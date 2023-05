Brandweer rukt uit voor vergeten potje op vuur in Poolse supermarkt in Torhout

De hulpdiensten moesten zondagmiddag uitrukken naar de Poolse supermarkt Orzelek in de Oostendestraat in Torhout. Een vergeten potje op een vuur zorgde voor wat rook.

Het was zondagmiddag rond 16.20 uur toen buurtbewoners het alarm hoorden loeien in supermarkt Orzelek in de Oostendestraat. Die supermarkt is gespecialiseerd in Poolse en Oost-Europese lekkernijen en voeding in het algemeen.

Normaal is de winkel ook op zondag open. Toen de bewoners gingen kijken waar het alarm vandaan kwam bleek die van in de winkel te komen. Er was echter geen rook of vuur te zien. De brandweer werd dan ook opgeroepen voor een eventuele brand in het gebouw.

Potje op vuur

Bij aankomst van de brandweer raakten de brandweermannen snel binnen en konden ze de oorzaak van het loeien van het brandalarm snel achterhalen. Er bleek in een keuken een potje op het vuur vergeten te zijn en dat leidde tot een lichte rookontwikkeling.

De brandweer had alles snel onder controle. De ruimte kon geventileerd worden met het openzetten van ramen en de deur. Er was lichte oponthoud in de Oostendestraat.

(JH)