Brandweer rukt uit voor uitslaande brand in drukke winkelstraat: “Ging om constructie die vooral uit hout bestaat”

Donderdagmiddag rukte de brandweer uit voor een uitslaande brand in de Kapellestraat, de drukste winkelstraat van Oostende. De straat werd onmiddellijk afgesloten. De brandweer kreeg het vuur relatief snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

De brandweer zette donderdag de grote middelen in toen er om 18 uur een melding binnenkwam van een brand op de hoek van de Kapellestraat met de Jozef II-straat. “We kregen de melding dat er op de eerste verdieping van een hoekpand, brand was uitgebroken”, vertelt kapitein Dries Van der Veken, postoverste bij de Oostendse brandweer. “Eens ter plaatse bleek het om een uitslaande brand te gaan. De melding sprak van een wasmachine in werking, maar dat is vreemd, want het pand is in principe niet bewoond. Niemand staat op dit adres ingeschreven. Daarom deden we nog een zoekactie in het pand, maar we konden niemand aantreffen.”

De situatie bleek al snel ernstig te zijn en dus werd de hulp ingeroepen van het brandweerkorps van Middelkerke. “Het ging om een constructie die vooral uit hout bestaat”, gaat de brandweerkapitein verder. “Bovendien was er kans op overslag naar een achtergelegen pand en daarom hebben we vrij snel opgeschaald. We hebben meteen alle middelen verdubbeld. De eigenaar was aanwezig in het gebouw, maar kon het gebouw zelfstandig verlaten.”

De brand zorgde meteen voor heel wat bekijks. “De brand brak uit in een drukke winkelstraat waar heel veel passage is. Daarom hebben we ook meteen een ruime perimeter ingesteld. Alles wees in eerste instantie op krakers, dus riepen we meteen ook een ambulance ter plaatse. Uiteindelijk bleek er niemand aanwezig te zijn in het pand. De brand ontstond vermoedelijk accidenteel”, aldus Van der Veken.

De brandweer kreeg het vuur snel uiteindelijk onder controle. De politie zorgde ervoor dat de perimeter gerespecteerd werd.