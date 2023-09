Brandweer rukt uit voor stalbrand in Noordschote, maar bewoners kunnen vuur zelf blussen

De brandweerposten van Houthulst en Lo-Reninge rukten vrijdagochtend uit naar Noordschote voor een stalbrand. Bij aankomst bleken de bewoners het vuur zelf geblust te hebben.

De oproep van de bewoners kwam binnen rond 6.10 uur. De eigenaars van een boerderij in de Noordweststraat in Noordschote, bij Lo-Reninge, hadden een brand opgemerkt in hun stal. Wat er precies brandde, is onduidelijk. In ieder geval zaten er geen dieren in de stal die gevaar liepen.

De brandweer van Houthulst en Lo-Reninge snelden in de gietende regen ter plaatse, maar bij aankomst bleek de situatie al zo goed als onder controle te zijn. De eigenaars waren zelf beginnen blussen en konden de situatie meester worden.

De brandweer deed ter plaatse nog nazicht en controle, maar hoefde uiteindelijk niet veel meer in te grijpen. Na een tiental minuten kon de brandweer reeds terugkeren. (JH)