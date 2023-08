Brandweer rukt uit voor smeltend stuk plastic in oven in Wevelgem

Zondagnamiddag werd de brandweer naar de Rivierstraat in Wevelgem geroepen nadat mensen melding hadden gemaakt van een brandende oven. Eenmaal ter plaatse bleek een stuk verpakking de boosdoener te zijn.

Het ongeruste telefoontje bereikte de noodcentrale rond 17:20 uur. De bewoners van een woning in de Rivierstraat raakten in paniek nadat hun oven zich met rook begon te vullen. De hulpdiensten waren in geen tijd ter plaatse en konden de situatie erg snel onder controle krijgen.

Stuk plastic

“De bewoners wilden een ovenschotel opwarmen in de oven maar een stuk verpakking bleek ongewild mee in de oven te zijn gekomen”, klonk het bij de brandweerofficier ter plaatse.

“Het stuk plastic is beginnen smelten, wat de rook verklaard. Er is geen schade behalve dan dat er een geur van smeltend plastiek in de woning hangt.”