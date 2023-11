Op de bedrijfsterreinen van auto behandelaar Wallenius Willemsen in de haven van Zeebrugge werd maandagavond even na 20 uur, in de carwash afdeling rook vastgesteld.

Er werd geen risico genomen en de brandweer kwam ter plaatse. Die deed een controle van de installatie en de gebouwen langs de Koffieweg maar kon na een tiental minuten reeds de terugweg aanvatten. Het blijft onduidelijk wat de rookpluim veroorzaakte.