Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling

Kort voor 15 uur kreeg de brandweer woensdag melding van rookontwikkeling in de Bosduivenlaan in Klemskerke, bij De Haan.

De brandweer van Hulpverleningszone 1 rukte meteen met de grote middelen uit vanuit de brandweerpost in Wenduine en Oostende. De bewoner van de woning had zichzelf al in veiligheid gebracht en stond de brandweer buiten op te wachten. Bij aankomst bleek er echter van een brand geen sprake.

De bewoner had de aanwezige pelletkachel gereinigd en daarna aangestoken, waardoor er lichte rookontwikkeling was en er een verbrande geur werd waargenomen. Uiteindelijk hoefde de brandweer niet tussen te komen. De woning werd geventileerd en de bewoners mochten daarna terug de woning betreden.