Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in zekeringkast

Een bewoner van een woning in de Georges Eekhoudlaan in Nieuwpoort-Bad belde maandagavond rond 21.10 uur de hulpdiensten op. In de woning werd hij een brandgeur en wat rook gewaar.

Brandweerposten Nieuwpoort en Oostduinkerke snelden ter plaatse. “Het probleem lag bij een zekeringkast waar rookontwikkeling werd waargenomen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “De situatie was snel onder controle.”

Uiteindelijk bleek het niet echt om een brand te gaan. De brandweer hoefde ook niet te blussen met water, maar ging met een brandblusser naar binnen. Ook Fluvius kwam nog ter plaatse. (JH)