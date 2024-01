Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in woonhuis in Bredene

De brandweer moest dinsdagmiddag uitrukken naar een woonhuis in de Zeekoetstraat in Bredene op de grens met Oostende. Volgens de melding was er brand uitgebroken in de rijwoning.

De melding kwam binnen rond 13.30 uur. Het waren de bewoners van de woning die argwaan roken toen ze rookontwikkeling opmerkten in hun huis. Voor alle zekerheid belden ze de brandweer.

De brandweer en politie snelden meteen ter plaatse. De brandweer ging daarbij op zoek naar een eventuele brandhaard met een warmtecamera, maar kon niets aantreffen. Uiteindelijk moest de brandweerlieden niet tussenkomen.