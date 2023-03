Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in woning in Oostendse Jules Peurquaetstraat

De brandweer rukte maandagmorgen uit voor een mogelijke brand in een woning in de Jules Peurquaetstraat in Oostende.

De melding bij de brandweer kwam omstreeks 11.15 uur binnen. Volgens de melding was er rookontwikkeling in een gebouw. De brandweer rukte dan ook met de grote middelen uit.

“Na controle bleek het om een kachel te gaan die door de bewoner aangestoken werd”, vertelt brandweerkapitein Dirk Maertens. “Dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling, maar van brand was geen sprake.”

De brandweer moest op geen enkel moment tussenkomen en na een kwartier was de interventie alweer afgelopen.