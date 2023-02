Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in carwash in Oostkamp

De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een melding van een brand bij carwash Wildemeersch in Oostkamp. Gelukkig bleef het bij een rookontwikkeling in de technische ruimte en was van een echte brand geen sprake.

De hulpdiensten werden even voor 11 uur gealarmeerd. In de carwash, die ruim vier jaar geleden al eens werd getroffen door een zware brand, was rookontwikkeling ontstaan in een technische ruimte. De uitbater wou geen risico nemen en alarmeerde de brandweer. Zij kwamen ter plaatse, maar de situatie was snel onder controle.

Het bleek te gaan om een technisch defect dat snel werd opgemerkt. De carwash blijft maandag wel gesloten om alles opnieuw te herstellen. (MM)