Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling achter woningen

Bewoners van de Louis Leynstraat in Rumbeke merkten woensdagmiddag omstreeks 14 uur rookontwikkeling achter de woningen op. De brandweer werd onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Bij aankomst nam de brandweer nog wel een brandgeur waar, maar van rook was er geen sprake meer. De brandweer controleerde enkele tuinen en schakelde ook de ladderwagen in om vanuit de hoogte een controle uit te voeren.

Uiteindelijk werd er geen brand vastgesteld. Mogelijk had een van de buurtbewoners even voordien wat materiaal verbrand, maar had hij of zij het afvalbrandje bij het horen van de sirenes snel gedoofd.