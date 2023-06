Brandweer rukt uit voor rookmelder in Zwevegem

Zondagmorgen rukte de brandweerpost Zwevegem uit voor een woningbrand in de Kapel Milanendreef in Zwevegem.

Het was rond 8.15 uur dat de brandweer werd gealarmeerd voor een woningbrand in de Kapel Milanendreef. Eens ter plaatse bleek er van brand geen sprake te zijn.

Een rookmelder die alarm gaf had de aandacht van de bewoners getrokken. Met de hevige woningbrand eerder dit jaar in de buurt in het geheugen belden ze meteen de brandweer. Na een controle konden de brandweer terug naar de kazerne. (GJZ)