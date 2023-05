Brandweer rukt uit… voor rook afkomstig van vuurschaal

De brandweer van Houthulst moest zondagavond laat uitrukken na een brandmelding in Houthulst. Ter plaatse bleek het om rook te gaan afkomstig uit een vuurschaal in een tuin.

Rond 21 uur belde een ongeruste bewoner de hulpdiensten op. De bewoner had in de buurt een grote rookpluim gezien en vermoedde dat de brand zich situeerde op een grasplein in de Koordendraaiershoek in Houthulst. De brandweer rukte meteen uit maar moest even op zoek gaan. Van een echte vuurhaard of rookpluim was immers geen sprake. Na wat zoeken vonden ze de ware oorzaak. Een gezin uit de Koordendraaiershoek had het op de eerste echte lenteavond gezellig gemaakt en stak een vuurschaal met hout in de tuin aan.

De buurtbewoner dacht wellicht dacht het om een effectieve brand ging. Onschuldig dus en het maken van een vuurtje in een vuurschaal is ook toegestaan. Zowel de brandweer als de politie grepen dan ook niet in maar de vrouw besliste zelf om de vuurschaal dan maar te doven. De hulpdiensten keerden snel terug. (JH)