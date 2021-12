Brandweer rukt uit voor pruttelende mazoutkachel

Vrijdagmorgen werden de hulpdiensten opgetrommeld voor een woningbrand in wijk De Linde in Moorsele. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een pruttelende mazoutkachel. De bewoner liep de schrik van zijn leven op maar bleef ongedeerd.

Kort na half elf was een thuisverpleegster bezig met het toedienen van zorgen aan de bewoner, een kranige negentiger, toen ze plots een hevige rookgeur waarnam. In de leefruimte van de bescheiden woning zag ze rook en merkte ze enkele vlammen onder de mazoutkachel, waarop ze meteen de brandweer verwittigde. De alarmcentrale twijfelde geen seconde en stuurde meteen het grote materiaal ter plaatse.

“Van een echte brand was er uiteindelijk geen sprake”, klonk het opgelucht bij de officier ter plaatse. “Naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier te maken gehad met een ‘sputterende’ kachel, waarbij enkele druppels mazout brandend werden rond geblazen. Dit moet inderdaad voor het nodige schrikeffect hebben gezorgd bij de bewoner en de verpleegster. We hebben de volledige installatie nagekeken maar konden geen defect waarnemen. De schade bleef dan ook erg beperkt en ons werk bestond er enkel in de ruimte goed te verluchten.”

Het voorval zorgde voor het nodige bekijks in de wijk. De hinder bleef beperkt.