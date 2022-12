Brandweer rukt uit voor pot op vuur in Boezinge

Even opschudding zaterdagmiddag bij het kruispunt van de Brugstraat en Diksmuidseweg in het centrum van het Ieperse dorpje Boezinge, nadat de brandweer er was opgeroepen voor een brand in een gebouw.

Brandweer Westhoek kreeg de melding even na 13 uur. Ter plaatse bleek het te gaan om een pot op het vuur, die vergeten zou zijn door een bewoonster en zo voor rookontwikkeling zorgde. De brandweer hoefde enkel nazicht te doen.

(TP)