Brandweer rukt uit voor onverklaarbare rook in woning in Assebroek

Donderdagmiddag even over 17.00 uur trad in een woning in de Marcel Minnaertstraat in Assebroek-Brugge het automatisch brandalarm in werking. De bewoners merkten ook een beetje rook op in de woning.

Ze besloten het zekere voor het onzekere nemen en alarmeerden de brandweer. Eens ter plaatse werd een grondige inspectie van de schouw, de woning en de verbrandingsinstallatie gedaan. Maar een oorzaak voor de rook en het afgaan van de branddetectie werd niet meteen gevonden.

Na een klein uur liep de interventie ten einde.

(JVMA)