Brandweer rukt uit voor ontplofte powerbank in Hotelschool Ter Duinen

De brandweer werd donderdagavond opgeroepen naar het internaat van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde voor een ontplofte powerbank.

Het incident deed zich voor omstreeks 19.20 uur in het internaatsgebouw van Hotelschool Ter Duinen langs de Houtsaegerlaan. Een powerbank vatte op een bepaald moment vuur, waarna er ook een steekvlam ontstond. De brandweer snelde ter plaatse, maar moest niet blussen. Er diende enkel een controle uitgevoerd te worden.

Opletten bij opladen

“We vragen om extra voorzichtig te zijn met powerbanks en andere apparaten met een batterij. Ze kunnen in uitzonderlijke gevallen spontaan vuur vatten. Het is aangewezen om steeds een oogje in het zeil te houden of in dezelfde ruimte te blijven”, klinkt het bij de brandweer. Bij het incident raakte niemand gewond. Er moesten geen evacuaties worden uitgevoerd. (DM)