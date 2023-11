Brandweer rukt uit voor heropflakkering in afgebrande villa, buren doen oproep om massaal boeken van Katia te kopen: “Naast leesplezier, help je ook mensen in nood”

De brandweer moest woensdagmorgen – anderhalve dag nadat een brand een hele villa verwoestte – opnieuw uitrukken naar dezelfde villa in de Vuurtorenwijk door een heropflakkering. Ondertussen roepen buren op om massaal boeken te bestellen van de eigenares van het pand en auteur Katia Van Cauwenberghe.

Afgelopen maandag verwoestte een brand de villa van Katia en Johan. De hitte moet enorm geweest zijn, want de stalen dakconstructie is gesmolten. De schade in het huis is dan ook enorm. De brand ging gepaard met enorme rookontwikkeling. Woensdagmorgen omstreeks 7.30 uur kreeg de brandweer opnieuw een oproep voor dezelfde villa in de Kwintebankstraat. “Het vuur was terug opgeflakkerd”, zegt kapitein Maertens van brandweerpost Oostende. “Dat gebeurt soms bij dergelijke felle branden. Ook na twee dagen kan dat nog. Uiteindelijk hebben we een en ander los kunnen maken om het vuur te blussen en de constructie af te koelen.”

Het was een toevallige wandelaar die het vuur opmerkte en de brandweer verwittigde. Na een uur was de interventie afgelopen en kon Johan, de man des huizes, opgelucht ademhalen. “Blij dat het uiteindelijk dat maar is. Na alle ellende die we over ons heen kregen, is het nu wel voldoende geweest”, zegt Johan. “Vandaag beginnen de opruimwerken zodat we zo snel mogelijk kunnen beginnen met opbouwen. Toch zullen we de eerste maanden niet terug kunnen naar onze thuis. Maar we proberen toch positief te blijven.”

Ondertussen lanceerden buren een oproep tot steun voor het koppel. “Katia is een Oostendse schrijfster, natuurgids en muzikante”, vertelt buurman Carlo. “Zelf ben ik een boekenwurm en daarom kwam ik op het idee om een oproep te lanceren om massaal boeken van Katia te bestellen. Al is het voor jezelf of om aan iemand te schenken tijdens de feestdagen. Je krijgt er niet alleen het leesplezier bij, maar je helpt er ook mensen in nood mee.”

Katia Van Cauwenberghe is in de ruime regio vooral bekend als De Zeeheks. In haar reeds uitgebrachte boeken snijdt ze telkens een actueel thema aan: van een vluchtelingenverhaal tot een fictief reisverhaal, filosofische gedachtenspinsels of zeeverhalen voor kinderen. Zo bracht ze al vijf boeken uit: Illusies, Wat een heksenleven, Vlucht uit het inferno, Wie is de zeeheks? en Ontworteld. Ook het script voor haar zesde boek ligt inmiddels klaar. Alle boeken zijn te koop via haar eigen website: www.katiavancauwenberghe.be.