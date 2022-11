Brandweer rukt uit voor… gloed van brandende kaars op straat in Kortemark

Twee brandweerposten rukten maandagavond uit nadat ze een melding kregen van een brand in een woning in Kortemark. Ter plaatse bleek er niets aan de hand te zijn: een brandende kaars op een vensterbank zorgde voor een oranje gloed tot buiten.

Om 21.20 uur belde een voorbijganger naar de brandweer. De passant meende een brand opgemerkt te hebben in een woning in de Hospitaalstraat in het centrum van Kortemark. Een oranje gloed was tot buiten te zien. De brandweerposten van Kortemark en Koekelare snelden ter plaatse.

Eenmaal in de straat merkten ze echter niets op van rook of brand. Toen ze het huis inspecteerden waarvan melding was bleek er wel een brandende kaars op de vensterbank te staan. Dat zorgde voor een kleine oranje gloed tot buiten en werd verkeerdelijk aanzien voor een brand. De brandweer hoefde dus helemaal niet tussenbeide te komen en alle brandweerlieden konden snel terugkeren naar de kazerne. (JH)