Brandweer rukt uit voor gasgeur in Pizza Hut Oostende en dat blijkt CO te zijn: “Restaurant moet vanavond de deuren sluiten”

Het personeel van het Pizza Hut restaurant in de Vlaanderenstraat in het centrum van Oostende contacteerde donderdagavond de brandweer nadat een sterke gasgeur werd waargenomen. Uiteindelijk bleek het om CO te gaan. “Het gaat om een lichte concentratie”, klinkt het.

De brandweer kreeg donderdagavond omstreeks 18 uur melding van gasgeur in het Pizzahut restaurant in de Vlaanderenstraat. Het was het personeel die de sterke geur had waargenomen. “Bij aankomst had het personeel het restaurant al ontruimd”, zegt kapitein Van Moorter van brandweerpost Oostendse. “In het restaurant zaten op dat moment vier klanten.”

Geen gas

De brandweer was vrij snel ter plaatse en ging met een meter het restaurant binnen. Uiteindelijk werd er in het restaurant geen gas waargenomen. Er was wel een verhoogde concentratie koolmonoxide (CO) in het restaurant aanwezig. “Bij een waarneming van een doordringende gasgeur raden we altijd aan om de brandweer te contacteren”, vervolgt de kapitein. “Gas kan zich immers opstapelen en dat kan catastrofale gevolgen hebben. In dit geval ging het echter niet over gas, maar over CO. Het gaat echter om een kleine aanwezige concentratie, maar ook dat kan gevaarlijk zijn bij lange blootstelling.”

Stille moordenaar

CO is een giftig en reukloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen zoals gas, hout of kolen. Bij te weinig ventilatie kan je daardoor een CO-vergiftiging oplopen. CO wordt ook wel eens de stille moordenaar genoemd. Het restaurant blijft donderdagavond dan ook gesloten. “De CO komt waarschijnlijk van de pizzaoven en die zal eerst moeten nagezien worden alvorens het restaurant terug de deuren zal kunnen openen”, aldus de brandweerkapitein.