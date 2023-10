Brandweer rukt uit voor brandgeur op terras van bed and breakfast in centrum Brugge

De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een vermeende brand in een bed and breakfast in de Joost De Damhouderstraat, in het centrum van Brugge. Van echt gevaar bleek bij aankomst geen sprake.

De eigenaar alarmeerde omstreeks 9.45 uur de hulpdiensten nadat hij op het terras van een van de kamers iets opmerkte. De brandweer snelde ter plaatse, maar al snel bleek het te gaan om iets dat aan het smeulen was onder het terras. Dat zorgde voor een brandgeur, maar van een echte brand of concreet gevaar bleek gelukkig geen sprake. Na controle kon de brandweer weer beschikken.