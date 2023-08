Brandweer rukt uit voor brandende haag in De Panne en kan overslag vermijden

De brandweer kreeg zondagavond melding van een brand buiten, maar vlakbij een villa in De Panne. Het bleek om een haagbrand te gaan en de brandweer kon erger voorkomen.

Om 21 uur zag een passant in de Hoge Duinenlaan in De Panne hoe het vooraan een tuin van een villa aan het branden was. De brandweer werd verwittigd van het feit dat er een brand was buiten, maar dat die vlakbij de villa was en er gevaar voor overslag was.

De brandweer rukte met verschillende ploegen uit naar de villawijk, maar eenmaal aangekomen bleek het om een eerder beperkte brand van een kleine haag langs een tuinmuurtje te gaan. Alles was meteen onder controle en er kon overslag voorkomen worden. De schade bleef ook minimaal.

Anderhalf uur eerder moest de brandweer van De Panne ook langsgaan voor een interventie met een rokende vuilnisbak in de Duinkerkelaan in De Panne, maar in beide gevallen konden de ploegen snel terugkeren. (JH)