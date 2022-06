Brandweer rukt uit voor brandende boiler in woning

De brandweer kreeg zondagochtend even voor 9 uur melding van een woningbrand in Houthulst. In een huis in de Merkemstraat merkten bewoners deze ochtend plots rook op die zich in een technische ruimte situeerde. Ze verwittigden de hulpdiensten en gingen snel naar buiten.

De brandweerposten van Houthulst en Langemark-Poelkapelle snelden ter plaatse en ontdekten dat een boiler was beginnen branden. Dankzij een rookmelder die in de buurt hing werden de bewoners snel verwittigd. De brand bleef beperkt tot de boiler zelf en de bewoners konden snel terugkeren. (JH)