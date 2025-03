Brandweer rukt uit voor brandende batterij in zonnepanelenbedrijf: “Snel onder controle”

De brandweer van Hulpverleningszone 1 kwam dinsdagochtend ter plaatse in industriezone De Schatting in Zedelgem. Een batterij vatte daar vuur, maar erger werd voorkomen. “Iedereen heeft snel en goed gehandeld”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (Team Burgemeester).

De brand ontstond dinsdagochtend even voor 10 uur bij een zonnepanelenbedrijf in De Schatting, een industriezone in Zedelgem. De brandweer en politie snelden massaal ter plaatse. Bij aankomst bleek het om een batterij te gaan die vuur vatte. De brandende batterij werd naar buiten gedragen waardoor erger voorkomen werd. Ook burgemeester Annick Vermeulen (Team Burgemeester) kwam kort ter plaatse. “Iedereen heeft snel en goed gehandeld.”

Volgens Thomas Watteyne, zaakvoerder van de firma Belivert, ging het om een batterij van een andere firma die getest werd in het magazijn. “Het gaat niet om een batterij van eigen productie, maar een exemplaar dat voor recyclage bestemd was”, zegt de zaakvoerder. “Wij moesten daar nog enkele testen op uitvoeren.”