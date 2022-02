Brandweer rukt uit voor brandende auto in ondergrondse parkeergarage in Brugge

Even over 09.00 uur donderdagmorgen sloeg een bestuurder alarm omdat haar voertuig, dat in de parking t’Zand op niveau-5 geparkeerd stond, begon te roken.

De parkingwachter nam geen risico en alarmeerde de brandweer. Die daalden met poederblussers af naar -5. Wegens de geringe hoogte van de parkeergarage kunnen vrachtwagens niet in de parking binnen rijden.

De brandweer diende uiteindelijk niet in te grijpen. Het bleef bij een inspectie van het voertuig. Wat precies de oorzaak was van de rook is onbekend.

(JVMA)