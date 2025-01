Brandweerposten Zonnebeke en Ieper rukten op Nieuwjaar even na 16.30 uur uit na een brandmelding in een woning.

In de Roeselarestraat in Zonnebeke werden vlammen en wat rook gezien aan een huis en was de elektriciteit uitgevallen. Uiteindelijk bleek er van een brand in de woning zelf geen sprake te zijn. Wel stond een elektriciteitskastje dat gemonteerd was op de voorgeven in brand. De brandweer had alles snel onder controle. (JH)